ВВС США задумались о замене истребителей F-16

https://static.news.ru/photo/1adaecf6-7204-11eb-8097-96000091f725_660.jpg Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/wikipedia.org

ВВС США запустили исследовательскую программу, по итогам которой военные намерены определить оптимальный состав тактического авиационного флота. При этом будет оценена целесообразность замены истребителей F-16 Fighting Falcon на новые машины.

Сообщается, что о возможности разработки нового самолёта на замену F-16 объявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. По его словам, речь идёт о самолёте, который можно будет условно отнести к поколению 4+ или 5-. Новая машина должна будет получить бортовые системы с открытой архитектурой и возможность быстрого обновления программного обеспечения.

Истребитель будет выполнять те же задачи, что и F-16, но по некоторым характеристикам будет превосходить Fighting Falcon, сообщает Aviation Week.

Истребители F-16 стоят на вооружении США с 1979 года. Предполагалось, что в 2025 году их постепенно начнут заменять новыми F-35A Lightning II. Но позже срок службы Fighting Falcon продлили до 2050 года.

Ранее американские СМИ сообщали, что у истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 выявлено более 870 дефектов, десять из которых являются критическими и могут поставить под угрозу жизни пилотов.

NEWS.ru писал, что масштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 перенесено в США на неопределённый срок. При этом в Пентагоне не называют сроки готовности самолёта к боевым испытаниям, которые переносятся с 2017 года.

При этом создание F-35 Lightning II уже стало самой дорогостоящей программой по производству вооружений в истории. Вашингтон потратил на разработку $1,5 трлн.