https://static.news.ru/photo/b21caa18-544c-11ea-b20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Военно-промышленная компания испытала на подрыв, устойчивость к огню и боеприпасам новую российскую бронемашину «Атлет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз разработчика.

Провели испытания «Атлета» на подрыв под днищем, под колесом и сбоку от автомобиля. Также провели испытания на обстрел боеприпасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение осколками и напалмом на пожаростойкость. Всё, что мы планировали, всё машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании, — говорится в пресс-релизе.

После завершения доработок от Министерства обороны бронемашина «Атлет» будет проходить государственные испытания. Они запланированы весной 2020 года.

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