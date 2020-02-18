Министерство обороны намерено закупить несколько десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. Контракт с поставщиков планируется заключить летом 2020 года. Об этом
Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО «Компания «Сухой» контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. На самолеты будет интегрировано новейшее радиоэлектронное оборудование, созданное в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что на истребители Су-34 будет установлено дополнительное оборудование для разведки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что до лета 2020 года компания «Сухой» предоставит ведомству оставшиеся по контракту четыре истребителя Су-34. Всего контракт предполагал поставку 92 истребителей.
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