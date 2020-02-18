https://static.news.ru/photo/8a0b3d32-52b7-11ea-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Министерство обороны намерено закупить несколько десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. Контракт с поставщиков планируется заключить летом 2020 года. Об этом сообщил ТАСС.

Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО «Компания «Сухой» контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. На самолеты будет интегрировано новейшее радиоэлектронное оборудование, созданное в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что на истребители Су-34 будет установлено дополнительное оборудование для разведки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что до лета 2020 года компания «Сухой» предоставит ведомству оставшиеся по контракту четыре истребителя Су-34. Всего контракт предполагал поставку 92 истребителей.