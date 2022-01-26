Войска связи Восточного военного округа получили новые радиостанции

Войска связи Восточного военного округа получили новые цифровые радиостанции, встраиваемые в общую сеть связи и управления, сообщают argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО. Теперь войска связи ВВО полностью оборудованы средствами, которые обеспечивают создание высокоскоростной защищённой опорной сети связи. Как отмечает издание, новые модели имеют ряд новшеств, значительно выделяющих их на фоне существующих станций.

Отличительной особенностью новой станции по сравнению с типовыми станциями ранних выпусков стал ряд значительных эргономических изменений, а именно двухмашинное исполнение, что существенно повысило качество работы военнослужащих связи и надёжность функционирования изделия. Кроме того, применение новейшей элементной базы <...> позволяет производить разворачивание станций, точную юстировку антенн, а также высокоточную настройку режимов работы аппаратуры в автоматическом режиме, — сообщили в пресс-службе ВВО.

Также отмечается, что цифровая электроника обеспечивает динамический выбор кодирования сигнала, а шасси на базе КамАЗа увеличивает проходимость и скорость.

Ранее на Курилах и Сахалине началась проверка боевой готовности с выполнением стрельб и противодействием дронам. Также в рамках учений пройдут тренировки по радиационной, химической и биологической защите. Личный состав продемонстрирует навыки действовать и в обороне, и в наступлении.