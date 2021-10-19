Военный историк объяснил, как продлевают срок службы баллистических ракет

Минобороны России обращается к производителю межконтинентальных баллистических ракет, когда их срок эксплуатации заканчивается. Продлевая его, можно использовать вооружение дальше, рассказал изданию «ПолитЭксперт» военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Созывается специальная комиссия и выбираются несколько ракет из данной партии — одна, две, может, больше. Всё зависит от того, что за модель. Затем она тестируется. Если проверка прошла успешно, не было сбоев в работе, то тогда партия считается качественной и продление можно сделать. Но это решает не Минобороны, а специалисты, которые данное оружие создавали и производили, — сообщил Кнутов.

Он добавил, что продление эксплуатации, как правило, всегда оправдано. Советское вооружение имеет такой запас прочности, что, к примеру, Украина использует ракеты производства СССР более 30 лет.

Ранее генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ могут остаться на службе ещё на три года. Он отметил, что проводится целый комплекс работ.