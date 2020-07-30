Военный эксперт рассказал о разработках, повышающих ударную мощь танков

https://static.news.ru/photo/3e712bb0-d25b-11ea-9199-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские разработчики вооружений нашли способ, повышающий ударную силу танков. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин оценил данную разработку.

Так, Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») получил патент на устройство, повышающее бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек. Новинка стала результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом.

Несмотря на то, что разработка относится к области артиллерийской техники, она вполне применима к боеприпасам стрелкового оружия, ввиду того, что специалисты предложили новую конструкцию «ведущего устройства оперённого бронебойно-подкалиберного снаряда». Ожидается, что она позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации.

Всё это будет сказываться на превосходстве наших танков в целом. Думаю, что подобного рода разработки, которые будут применяться не только в бронетанковой технике, но и в средствах противодействия танкам, а в последующем и в других видах вооружений, — это прорыв. Это доказательство того, что на сегодняшний день мы находимся впереди по разработкам, производству наиболее доброкачественного, с высокой пробой высокотехнологического вооружения, его поставкам на мировой рынок, — оценил разработку в эфире радио Sputnik Кошкин.

Ранее NEWS.ru писал, что российские обновлённые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» могут привести к настоящей «катастрофе». Такого мнения придерживаются в украинском издании Defense Express.