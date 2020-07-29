Украинское издание назвало «катастрофой» российский ЗРПК «Панцирь»

https://static.news.ru/photo/22a7ccb2-d1d5-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские обновлённые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» могут привести к настоящей «катастрофе». Такого мнения придерживаются в украинском издании Defense Express.

В частности, ЗРПК «Панцирь» оснастили автоматизированной системой управления. Нововведение позволило увеличить быстродействие комплексов, а также повысить защиту от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения, уточняет «ПолитЭксперт».

Дополнительно ЗРПК получили обновлённое ПО с «признаками искусственного интеллекта». Как уточняется, программное обеспечение позволяет исключить оператора из системы управления комплекса. По мнению украинских журналистов, полная автоматизация «Панцирей» приведёт к «катастрофическим последствиям» и к «гибели гражданского населения».

Ранее NEWS.ru писал, что ВС Украины протестировали боевой дрон Bayraktar ТВ2, сделанный в Турции, по учебной цели в виде имитации ЗРПК «Панцирь». Испытания ударно-разведывательного аппарата прошли в июле 2020 года под городом Ровно.