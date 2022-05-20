Военный эксперт рассказал, чем Россия ответит на британские ракеты Военный эксперт Ераносян: Россия ответит на британские ракеты Brimstone «Кинжалами» и «Панцирями»

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Россия ответит на ракеты Brimstone, которые Великобритания решила отправить Украине, своими зенитно-ракетными комплексами, сообщил военный эксперт Владимир Ераносян «ПолитЭксперту». Их могут поражать российские комплексы «Кинжал», «Панцирь» и «Штиль», перечислил он.

У нас есть чем поражать их — нашими ЗРК «Кинжал», «Штиль» и так далее, которые сбивают на всем радиусе их действия. <...> У нас есть «Панцири», любые зенитные ракетные комплексы, плюс мобильные группы, которые могут ликвидировать эти ракеты как на старте, так и на марше, — сказал Ераносян.

В начале мая премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинские военные получат тысячи приборов ночного видения, радары и беспилотники большой грузоподъёмности. Кроме того, Великобритания решила отправить на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.

Киев уже получил от Соединённого Королевства зенитные ракетные комплексы Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель». 9 апреля после разговора тет-а-тет Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит сообщили о поставке 120 единиц бронетехники и новых ракет.