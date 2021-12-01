Военный аналитик рассказал о перспективах сетецентрических российских войск

Сетецентрическая военная модель даст российским войскам значительное преимущество над потенциальным противником, сообщил член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский изданию «ПолитРоссия». Она подразумевает единую сеть, объединяющую военных, и позволяет ускорить принятие решений во время боя.

Допустим, у нас есть самолёт дальнего обнаружения или беспилотник, который выслеживает цель и загружает её координаты в единую тактическую сеть. И уже оттуда эта информация попадает на огневые средства поражения, причём все координаты загружаются в автоматическом режиме. То есть условные артиллерийская установка или зенитный ракетный комплекс самостоятельно определяют, куда будет наноситься удар. От человека же, в данном случае от командира, требуется лишь дать своё разрешение открыть огонь по цели, — объяснил Мураховский.

Он признал, что лидером в этом направлении являются США с их системами BCB2 и BS. Мураховский считает, что американские военные сильно продвинулись в переходе от традиционных способов ведения войны к сетецентрическим моделям.

Ранее российские военные впервые провели сетецетрические учения, в которых были задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста». Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем.