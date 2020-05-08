Военные РФ проведут тактические учения во время похода по Севморпути

https://static.news.ru/photo/78dd353e-91e5-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru/

Российские военные моряки совершат арктический поход по Северному морскому пути.

По данным пресс-службы Северного флота, во время плавания планируется организовать несколько тактических учений по обороне. Они пройдут в северных российских регионах и по трассе Севморпути.

Все высадки морского десанта на необорудованное арктическое побережье континента и островов в морях Северного Ледовитого океана будут проходить под Знаменем Победы, — отметили в пресс-службе.

В походе примут участие большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил, а также личный состав морской пехоты и арктической бригады, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска на стрельбы в Баренцево море. В море судно отработает плановые задачи боевой подготовки. В ходе проведения корабельных учений экипаж выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.