Военные РФ проведут тактические учения во время похода по Севморпути

Российские военные моряки совершат арктический поход по Северному морскому пути.
По данным пресс-службы Северного флота, во время плавания планируется организовать несколько тактических учений по обороне. Они пройдут в северных российских регионах и по трассе Севморпути.
Все высадки морского десанта на необорудованное арктическое побережье континента и островов в морях Северного Ледовитого океана будут проходить под Знаменем Победы, — отметили в пресс-службе.
В походе примут участие большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил, а также личный состав морской пехоты и арктической бригады,
Ранее NEWS.ru писал, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска на стрельбы в Баренцево море. В море судно отработает плановые задачи боевой подготовки. В ходе проведения корабельных учений экипаж выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.
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