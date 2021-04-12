ВМС США получат «убийц» российских крылатых ракет

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Корабли Военно-морских сил (ВМС) США получат лазерное оружие, которое сможет «убивать» российские и китайские крылатые ракеты. Об этом говорится в материале американского издания Popular Mechanics.

Эсминцы в настоящее время вооружаются лазером Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), который способен уничтожать небольшие дроны. Но эсминец Preble типа Arleigh Burke получит более мощную лазерную установку High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS), с помощью которой можно будет уничтожать крылатые ракеты.

Отмечается, что HELIOS концентрируется на боеголовке или сенсоре ракеты. В первом случае произойдёт детонация вражеского снаряда, во втором — он не сможет достичь цели. В американских ВМС выразили надежду, что установка сможет выполнять задачи ПВО, сбивать дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. В расчётное время ракета поразила цель на полигоне в районе мыса Сюркум. «Маршал Шапошников» вёл стрельбу по мишеням из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую он получил в ходе модернизации.