ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

https://static.news.ru/photo/93cd57b4-2f8f-11eb-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошли успешные испытания новейшей российской ракеты системы ПРО. Ракета успешно поразила цель, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Информацию об успешном испытании новой ракеты подтвердил командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Дёмин. По его словам, ракета уже прошла целую серию испытаний, по результатам которых подтвердила заявленные характеристики, а боевые расчёты полностью справились с поставленной задачей, передает РИА Новости.

На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), — говорится в сообщении Минобороны.

На данном этапе испытаний ВКС РФ не раскрывают наименование новой ракеты ПРО. Известно лишь, что новая система противоракетной обороны предназначена для защиты от воздушно-космических ударов.

Отмечается, что российская система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко между тем говорил, что испытания проходит противоракета 53Т6М, которая заменит устаревшие ракеты в системах А-135.

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