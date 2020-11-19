В РФ завершаются испытания уникальной керамической брони

https://static.news.ru/photo/ae4b35d6-2a0b-11eb-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Генеральный директор холдинга «Технодинамика», входящего в структуру корпорации «Ростех», Игорь Насенков заявил о разработке уникальной керамической брони для боевых машин. По его словам, заводские испытания новинки закончатся в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.

К преимуществам керамических пластин, которые станут использоваться для защиты бронетанковой техники, Насенков отнёс лёгкость и большую устойчивость к различным артиллерийским и танковым снарядам, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что броня из сверхтвёрдой корундовой керамики разработана на Уфимском агрегатном производственном объединении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен прийти на смену «Армате». Передний боевой модуль новинки может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищённой бронированной капсуле.