Завершены испытания морского варианта ракетного комплекса «Панцирь-М»

https://static.news.ru/photo/98520a80-267c-11eb-a4b0-fa163e074e61_660.jpg МРК проекта 22800 «Одинцово» Фото: mil.ru

Первый корабль, оснащённый морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М», завершил испытания. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

Он отметил, что ЗРПК «Панцирь» был впервые размещён на малом ракетном корабле «Одинцово». Его государственные испытания успешно завершены.

Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», — приводит слова главнокомандующего ВМФ РИА Новости.

Евменов добавил, что «Одинцово» примут в состав ВМФ в конце ноября. Пока же экипаж корабля и завод «Пелла» готовятся к официальному подъёму на нём Андреевского флага.

ЗРПК семейства «Панцирь» предназначены для противостояния воздушным, наземным и надводным атакам. С их помощью военные смогут прикрывать гражданские объекты. Система может функционировать в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке.

Как писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич считает, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленные из РФ, усилят обороноспособность страны и её военный нейтралитет, но вызовут внешнеполитическое давление на Белград.