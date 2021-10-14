ВКС России до конца года получат несколько истребителей пятого поколения

«Ростех» поставит в Воздушно-космические силы России до конца 2021 года несколько новейших самолётов — истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

Всего до 2027 года российским вооруженным силам планируется передать более 70 самолётов Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.

До 2027 года будет поставлено более 70 самолётов, в том числе несколько — в этом году, — сказали в пресс-службе госкорпорации.

В «Ростехе» также отметили, что о Су-57 на Западе регулярно публикуются недостоверные факты. В частности, сообщалось, что российская армия якобы никогда не получит эти истребители.

И это при том, что самолёт уже серийно производится и поставляется! — говорится в сообщении.