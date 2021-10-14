16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

ВКС России до конца года получат несколько истребителей пятого поколения

18:52, 14 октября 2021
ВКС России до конца года получат несколько истребителей пятого поколения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

«Ростех» поставит в Воздушно-космические силы России до конца 2021 года несколько новейших самолётов — истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

Всего до 2027 года российским вооруженным силам планируется передать более 70 самолётов Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.

До 2027 года будет поставлено более 70 самолётов, в том числе несколько — в этом году, — сказали в пресс-службе госкорпорации.

В «Ростехе» также отметили, что о Су-57 на Западе регулярно публикуются недостоверные факты. В частности, сообщалось, что российская армия якобы никогда не получит эти истребители.

И это при том, что самолёт уже серийно производится и поставляется! — говорится в сообщении.

Ранее в Китае заявили, что появление у России Су-57 положило конец доминированию США в сфере создания истребителей и стало серьёзной угрозой для американцев. Как отмечалось, Вашингтон уделяет такое внимание истребителю пятого поколения другой страны, что указывает на возникшие у американского военного руководства опасения.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео