Видео с выстрелом российского зенитчика в китайскую ракету попало в Сеть

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В Сети появились уникальные кадры с выстрелом российского зенитчика по китайской ракете TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Видео опубликовало Минобороны РФ на своём YouTube-канале.

Выстрел был произведён командиром подразделения стрелков-зенитчиков лейтенантом Сергеем Маёновым в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021). На кадрах офицер прямым попаданием поражает китайскую ракету-мишень на высоте 1,5 километра.

Ведомство отмечает, что лейтенант Сергей Маёнов признан самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо», проводимого в КНР.

Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран, включая Россию.

Ранее сообщалось, что в России ракетные войска стратегического назначения к 2024 году будут полностью укомплектованы только современными ракетами отечественного производства. К этому периоду в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства, сообщили в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что нынешние темпы их производства полностью удовлетворяют потребности армии.

Сейчас в РВСН сосредоточено примерно две трети носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических сил. Это позволяет ракетным войскам обеспечить задачу стратегического ядерного сдерживания.