https://static.news.ru/photo/1dfd64d0-2fa8-11ea-ba69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к 2024 году будут полностью укомплектованы только современными ракетами российского производства. К этому периоду в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства, сообщили в Министерстве обороны.

Там подчеркнули, что нынешние темпы их производства полностью удовлетворяют потребности армии. Сейчас в РВСН сосредоточено примерно две трети носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических сил. Это позволяет ракетным войскам обеспечить задачу стратегического ядерного сдерживания, подчеркнули в Минобороны.

Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны, — сказано в сообщении.

В 2019 году доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН была доведена до 76%, уточнили в военном ведомстве.

В целом, как ранее сообщал президент Владимир Путин, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. Она состоит из стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет, писал NEWS.ru.