https://static.news.ru/photo/617030ca-c6f9-11e9-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Американское издание National Interest назвало советско-российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) самым смертоносным в мире.

Автор статьи отметил, что он является одним из самых лёгких полнокалиберных пулемётов, который обладает также превосходной долговечностью и надёжностью.

ПКМ является одним из наиболее опасных видов оружия, с которым американские войска сталкиваются за границей, — говорится в материале.

На втором месте в рейтинге самых смертоносных пулемётов оказался бельгийский FN MAG 58. Автор отметил его способность работать в условиях влажности или пылевых бурь. При этом его главным недостатком оказался довольно большой вес.

Замыкает тройку лидеров немецкий пулемёт MG3, который до сих пор остаётся основным оружием бундесвера и обладает высокой скорострельностью.

В первую пятёрку вошли также южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.

Ранее News.ru писал о том, что винтовка Мосина возглавила список лучшего оружия времён Первой мировой войны. Она была принята на вооружение армии Российской империи в 1891 году, а усовершенствованные карабины этой серии до сих пор используют некоторые подразделения вневедомственной охраны.