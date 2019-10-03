https://static.news.ru/photo/8251ee1f-fc07-4fff-813a-64498ce722c6_660.jpg C-400 Триумф Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в возможности российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot.

По его словам, C-400 также, как и MIM-104 Patriot, не предназначена для поражения низколетящих целей.

Эксперт пояснил, что MIM-104 Patriot предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолётов и крупных баллистических ракет, поэтому атака 18 беспилотников не была отражена, так как они находились слишком низко для того, чтобы быть обнаруженными, сообщает Defense News .

При этом в Минобороны РФ заявили, что американские ПРО не смогли отразить нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Ранее News.ru писал о том, что в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники. Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве.