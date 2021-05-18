В США рассказали о новой ракете, способной долететь из Лондона до Москвы

https://static.news.ru/photo/1e5c0986-b828-11eb-b317-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии США способна во время военного конфликта ударить по Москве, если будет запущена из Лондона, сообщает журнал Popular Mechanics.

Из Европы, скажем, из Лондона, LRHW может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы, — отметил автор публикации.

При этом отмечается, что новое американское оружие станет «средством сдерживания, которое в идеале снижает вероятность конфликта».

От Лондона до Москвы по прямой 2501 км, заявленная дальность LRHW должна превысить 2775 км. Издание указывает, что с такими характеристиками LRHW будет способна поразить цели в Китае при запуске с позиций, расположенных в Тихом океане.

Ранее стало известно, что Пентагону следует начинать тревожиться за свои спутники из-за новой российской противоракеты. К такому выводу пришёл обозреватель портала 19FortyFive Питер Сучиу, который посмотрел видеозаписи очередных испытаний системы ПРО России.