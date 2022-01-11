В США рассказали о «короле реактивных самолётов» Су-34

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 представляет собой аномалию среди современных военных самолётов благодаря возможностям топливной системы, отметил американский журнал The Drive. Сообщается, что истребитель может переносить объём топлива, эквивалентный шести внутренним бакам американского истребителя F-16, передаёт «ПолитРоссия».

Главной отличительной чертой Су-34 является его способность нести ошеломляющее большое (для тактического самолёта) количество топлива. Благодаря этому истребитель может совершать дальние полёты, в том числе без дозаправки в воздухе. В этой сфере Су-34 является королём истребительной авиации, — отмечают авторы статьи.

Кроме того, Су-34 способен преодолевать расстояние до трёх тысяч километров, перенося при этом шесть бомб весом в 500 килограммов, четыре ракеты класса «воздух-воздух» и дополнительные баки. Таким образом он может поражать цели на расстоянии более 480 километров за линией фронта против 290 километров у Су-24.

Ранее член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал, что модернизированные истребители Су-34 НВО отвечают современным требованиям, о чём свидетельствует их принятие на вооружение. Самолёт может поражать как наземные, так и надводные объекты противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. Су-34 оснащается управляемым вооружением большой дальности класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух».