https://static.news.ru/photo/95540c9e-e590-11e9-ac62-fa163e074e61_660.jpg Ил-76 Фото: UAC/via Globallookpress.com

Журналисты американского издания The National Interest назвали Ил-76 самым мощным российским самолётом. Кроме того, автор статьи признал РФ крупнейшей военно-воздушной державой, усомнившись в том, что в будущем ситуация может как-то измениться.

В частности, журналист пояснил, что благодаря ИЛ-76 российская армия является очень мобильной, так как есть оперативная возможность перебросить морскую пехоту, десант и вооружение, куда ей необходимо. Этот транспортник специально был создан для нужд воздушно-десантных войск (ВДВ).

В материале также приведены данные о том, что в ИЛ-76 могут разместиться сразу несколько боевых машин ВДВ и личный состав, а модернизированный Ил-76МД-90А оснащён мощным планером и двигателями, поэтому легко может взять на борт тяжёлые БМД-4.

Традиционная „штурмовая“ роль Ил-76 прослеживается в наличии 23-мм противовоздушных орудий для борьбы с истребителями противника, — заключил автор статьи.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос оценил новый российский истребитель МиГ-35. Он отметил, что в России МиГ-35 называют истребителем 4++, максимально приближенным к пятому поколению военных самолётов. Эксперт также обратил особое внимание на улучшение ряда технических характеристик и оснащении новых истребителей самыми современными системами вооружения.