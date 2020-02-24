Американские журналисты провели оценку российским патронам калибра 12,7×55 мм. Они пришли к выводу, что патроны «странные, но эффективные». Об этом
Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжёлыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей, — привели сообщение в газете.
Патроны такого калибра используют в снайперской винтовке крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовке АШ-12 (ШАК-12). Они могут поразить врага в современном бронежилете, который рассчитан патроны более мелкого калибра, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что журналисты The National Interest назвали три российские подводные лодки, которые способны уничтожить человечество.
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