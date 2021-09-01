В России спроектировали имитирующий подлодки робот-беспилотник

Представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» на условиях анонимности сообщил, что в России спроектирован военный робот-беспилотник «Суррогат», имитирующий подводные лодки для обмана противника. Об этом пишет РИА Новости.

Совершенствование акустических систем позволяет всё более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для «обмана» авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. «Рубин» представил концепт-проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений, — заявил представитель КБ.

По имеющимся данным, «Суррогат» оснащён литий-ионной батареей, которая позволяет ему 15-16 часов маневрировать под водой, в том числе на полном ходу.

Конструкторское бюро «Рубин» специализируется на проектировании субмарин и других подводных аппаратов: инженеры ЦКБ МТ создали такую военную технику, как стратегические атомные подлодки класса «Борей» и неатомные класса «Варшавянка».

Ранее сообщалось о других разработках КБ «Рубин».