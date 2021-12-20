В России создали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО

В России проходит испытания уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель». Она способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7×99 миллиметров, так и российскими калибра 12,7×108. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, основной особенностью новой винтовки является её модульность.

На «Опустошителе» мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра — натовский .50 BMG (12,7×99) и отечественный 12,7×108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи, — сказал Лобаев.

Он также отметил, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы и превосходит своего американского конкурента Barret в четыре раза. Также российская винтовка выигрывает у американской по прицельной дальности стрельбы: 2300 метров против 1800. Это позволит «Опустошителю» выполнять одну из наиболее сложных задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.

Также одной из отличительных особенностей винтовки является демпфлирующее устройство на прикладе, значительно снижающее эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет порядка 13 килограммов.

«Опустошитель» — это не просто снайперская винтовка, но еще и «лаборатория» для отработки новых калибров. Специально для нее мы разработали четыре новых калибра, которые в ближайшее время планируем испытать. Если все пройдет успешно, то мы сможем выйти на просто уникальные показатели дальности стрельбы для оружия такого класса, — подчеркнул Лобаев.

На сегодняшний день самой дальнобойной винтовкой является «Сумрак», которая также была разработана Lobaev Arms. Россиянин Андрей Рябинский с её помощью установил рекорд дальности стрельбы, попав в цель на расстоянии 4210 метров.

Ранее сообщалось, что объём поставленных патронов из России в США в 2021 году достиг $157,9 млн и побил рекорд с начала 90-х годов. Это произошло вопреки действующим санкциям против российского стрелкового оружия. Американские партнёры российских производителей воспользовались лазейкой и смогли оформить продукцию в промежуток между объявлением санкций и их вступлением в силу.