В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16

https://static.news.ru/photo/272daf4a-bc09-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Пулемёт РПК-16 Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года). Применение в войсках разработки концерна «Калашников» выявило целый ряд замечаний и предложений со стороны военных.

Многие из них в данной компоновочной схеме РПК-16 невозможно реализовать, поэтому современный пулемёт будет создан заново, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Это, по сути, будет новый, другой пулемёт, — цитирует агентство своего собеседника.

РПК-16 имеет два источника патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Его ёмкость составляет 95 патронов. Скорострельность разработки концерна «Калашников» — 700 выстрелов в минуту.

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