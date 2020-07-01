В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16

Новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года). Применение в войсках разработки концерна «Калашников» выявило целый ряд замечаний и предложений со стороны военных.
Многие из них в данной компоновочной схеме РПК-16 невозможно реализовать, поэтому современный пулемёт будет создан заново,
Это, по сути, будет новый, другой пулемёт, — цитирует агентство своего собеседника.
РПК-16 имеет два источника патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Его ёмкость составляет 95 патронов. Скорострельность разработки концерна «Калашников» — 700 выстрелов в минуту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание National Interest высоко оценило новый российский пистолет Лебедева (ПЛ-15). Однако эксперты сомневаются, что оружию удастся повторить успех автомата Калашникова на мировом рынке. Пистолет, разработанный как универсальное оружие совместно с российским спецназом и спортсменами, в настоящее время проходит испытания и вскоре может оказаться на вооружении.
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