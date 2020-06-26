Журналисты National Interest оценили российский пистолет Лебедева

Американское издание National Interest высоко оценило новый российский пистолет Лебедева (ПЛ-15), но его эксперты сомневаются, что оружию удастся повторить успех автомата Калашникова на мировом рынке.
Пистолет, разработанный как универсальное оружие совместно с российским спецназом и спортсменами, в настоящее время проходит испытания и вскоре может оказаться на вооружении. Более того, как, сообщил изданию генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко, есть надежда, что его примут военные и правоохранители не только России, но и других стран.
Издание
Ранее NEWS.ru писал о том, что пистолет ПЛ-15 разработан для использования патронов калибра 9×19 мм Парабеллум. Его длина составляет 220 мм. Базовая версия оснащается коробчатым магазином на 14 патронов. Главком сухопутных войск России Олег Салюков в 2017 году обещал рассмотреть вопрос о принятии пистолета ПЛ-15 на вооружение.
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