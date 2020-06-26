Журналисты National Interest оценили российский пистолет Лебедева

https://static.news.ru/photo/53248b94-b7b5-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Пистолет Лебедева Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Американское издание National Interest высоко оценило новый российский пистолет Лебедева (ПЛ-15), но его эксперты сомневаются, что оружию удастся повторить успех автомата Калашникова на мировом рынке.

Пистолет, разработанный как универсальное оружие совместно с российским спецназом и спортсменами, в настоящее время проходит испытания и вскоре может оказаться на вооружении. Более того, как, сообщил изданию генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко, есть надежда, что его примут военные и правоохранители не только России, но и других стран.

Издание отмечает , что ветеран американского отряда «Дельта» и эксперт по огнестрельному оружию Ларри Виккерс назвал ПЛ-15 первоклассным оружием, отличающимся скоростью и точностью. Но при этом эксперты The War Zone считают, что сейчас у России нет финансовой возможности продвигать данное оружие на мировом рынке, как «аналог» автомата Калашникова среди пистолетов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пистолет ПЛ-15 разработан для использования патронов калибра 9×19 мм Парабеллум. Его длина составляет 220 мм. Базовая версия оснащается коробчатым магазином на 14 патронов. Главком сухопутных войск России Олег Салюков в 2017 году обещал рассмотреть вопрос о принятии пистолета ПЛ-15 на вооружение.