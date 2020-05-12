В России разработали новые марки стали для бронетехники

https://static.news.ru/photo/0216bcf4-946f-11ea-8fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Российские специалисты создали две новые марки стали. Эти инновационные разработки начнут применять в военно-оборонном производстве. Об этом сообщила компания «Северсталь».

Производитель отметил, что сталь новой марки «500» будет применяться для бронетехники, такой как БТР и БМП. Она обладает четвёртым классом защиты, а обстрел под некоторым углом может обеспечить и пятый класс, пишет «ПолитЭксперт».

Эта сталь способна перенести точный выстрел из самозарядной снайперской винтовки Драгунова. Она уже прошла специальные пулевые испытания. На данный момент компания занимается подготовкой документов для постановки стали на учёт Минобороны РФ, чтобы получить возможность применять её в оборонной промышленности.

В ближайшее время марки 500-го, а позже 550-го класса заменят сталь на БТР и другой бронетехнике нового поколения. Помимо этого, материал может применяться для защитных укреплений и бронированных машин.

О том, когда новая сталь поступит в производство, в пресс-службе корпорации не сообщили.

Как писал NEWS.ru, более 460 БТР поступят на вооружение российской армии в 2020 году.