В России провели испытания нового корабля с крылатыми ракетами «Калибр»

https://static.news.ru/photo/3476e34c-fa61-11ea-a87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: structure.mil.ru

В Чёрном море начались заводские ходовые испытания нового малого ракетного корабля «Грайворон», оснащённого крылатыми ракетами «Калибр».

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота. По её данным, для этого судно впервые вышло в море. Для прохождения испытаний «Грайворон» в августе прибыл на Новороссийскую военно-морскую базу. Корабль станет четвёртым малым ракетным кораблём с крылатыми ракетами «Калибр» в составе Черноморского флота, передаёт «Интерфакс».

На корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля, — рассказали в пресс-службе.

«Грайворон» является многоцелевым кораблём. Судно оснащено современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Оно стало восьмым в модернизированной серии «Буян-М», корабли которой имеют увеличенное водоизмещение и новейшее высокоточное ракетное оружие большой дальности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкие военные провели испытания на воде нового бронетранспортёра ZAHA, созданного для оснащения строящегося для ВМС Турции универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-408).