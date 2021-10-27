В России оценили шансы США превратить Черноморский флот в «тир»

Американские бомбардировщики B-1B Lancer, которыми Соединённые Штаты собираются потопить Черноморский флот, устарели уже в 2018 году. Чтобы справиться с российскими кораблями, американцам придётся пожертвовать большей частью своей военной инфраструктуры. Об этом Lenta.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что американские бомбардировщики уже уступили российской ПВО в 2018 году под Дамаском: тогда крылатые ракеты Штатов, запущенные с территории Иордании, были вовремя сбиты.

А ведь то, что стоит у сирийцев, — это только экспортный вариант, средства ПВО, размещенные у нас, более современные и качественные. Так что все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции. Но, конечно, надо понимать, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние, — заверил Леонков.

Она также подчеркнул: фактически американцы могут обойти российскую ПВО, разместив огромное количество целей. Но тогда Штатам придётся подставить под удар значительное количество военных ресурсов, а значит — победа обойдётся им слишком дорого.

Но даже в таком случае они приходят к выводу, что разрушить российскую ПВО не удастся по простой причине — по американцам ведь будет работать и наш комплекс. Так что если США вдруг и смогут потопить наш флот, это дастся им слишком большой ценой, которую они вряд ли готовы заплатить, — резюмировал военный эксперт.

Ранее стало известно, что американские бомбардировщики тренируются уничтожать Балтийский и Черноморский флот РФ. С их помощью американцы собираются затопить российские корабли «за один присест».