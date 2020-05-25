В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика начата в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).
Уточняется, что один из заводов, входящих в структуру «Объединённой авиастроительной корпорации» сделает элементы планера самолёта, изготовление кабины бомбардировщика уже ведётся,
Разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов, — поделился инсайдер.
ПАК ДА, изделие 80 — новый самолёт с прицельно-навигационным комплексом, способный применять все существующие и разрабатываемые виды оружия, стоящие на вооружении ВКС РФ. Это принципиально новый летательный аппарат, а не модернизация уже известных.
По данным источника, сборка машины должна быть окончательно завершена в 2021 году.
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин заявил, что отечественная боевая авиация намного превосходит иностранные аналоги. По его словам, Россия способна выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов. Но эта отрасль нуждается в поддержке.
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