В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

https://static.news.ru/photo/cacb67b6-9ee8-11ea-8f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: soldier_moskva/twitter.com

Постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика начата в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).

Уточняется, что один из заводов, входящих в структуру «Объединённой авиастроительной корпорации» сделает элементы планера самолёта, изготовление кабины бомбардировщика уже ведётся, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе России.

Разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов, — поделился инсайдер.

ПАК ДА, изделие 80 — новый самолёт с прицельно-навигационным комплексом, способный применять все существующие и разрабатываемые виды оружия, стоящие на вооружении ВКС РФ. Это принципиально новый летательный аппарат, а не модернизация уже известных.

По данным источника, сборка машины должна быть окончательно завершена в 2021 году.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин заявил, что отечественная боевая авиация намного превосходит иностранные аналоги. По его словам, Россия способна выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов. Но эта отрасль нуждается в поддержке.