Путин признал превосходство боевой авиации РФ над иностранными аналогами

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная боевая авиация намного превосходит иностранные аналоги.
Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым параметрам, по боевой авиации намного превосходят их, — отметил российский лидер на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
По его словам, Россия способна выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов. Но эта отрасль нуждается в поддержке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Её запустили с борта нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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