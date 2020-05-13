Путин признал превосходство боевой авиации РФ над иностранными аналогами

https://static.news.ru/photo/de080a2e-950f-11ea-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная боевая авиация намного превосходит иностранные аналоги.

Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым параметрам, по боевой авиации намного превосходят их, — отметил российский лидер на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

По его словам, Россия способна выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов. Но эта отрасль нуждается в поддержке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Её запустили с борта нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.