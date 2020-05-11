Гиперзвуковую ракету в России испытали пуском с бомбардировщика

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Её запустили с борта нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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Отмечается, что испытания нового оружия поражения должны закончиться почти одновременно с испытаниями модернизированной версии бомбардировщика — Ту-22М3М, для которой ракета и создаётся.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные в рамках государственных испытаний проведут более десяти запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Стрельбы состоятся с двух носителей в течение 2020 и 2021 годов. Во время испытаний «Циркон» должен будет поразить наземные и морские мишени. Стрельбы планируются с борта фрегата «Адмирал Горшков» и с подлодки «Северодвинск».
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