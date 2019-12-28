https://static.news.ru/photo/526956c2-2961-11ea-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

Развёрнуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН, — рассказал газете «Красная звезда» Криворучко.

Замминистра также сообщил, что в 2020 году планируется заключить контракты на изготовление подвижных комплексов «Ярс» для перевооружения трёх ракетных полков и на изготовление подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М».

Это позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92 процентов, — подчеркнул Криворучко.

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ. Владимир Путин представил «Авангард» вместе с другими системами оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент тогда рассказал, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.