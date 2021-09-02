В Польше сравнили спрос на российский Су-57 и американский F-35

Ситуация с продажами российского истребителя пятого поколения Су-57 намного хуже, чем со спросом на американский F-35 Lightning II. Об этом сообщает польское издание Defence24.

Оба самолёта имеют недоработки, однако за право купить F-35 Lightning II «дерутся» многие страны. Например, ОАЭ, единственная арабская страна, которой США разрешили купить свой самолёт, сразу согласилась сделать это. В то же время от российского истребителя отказалась даже Индия.

К экспортному Су-57Э на выставке IDEX-2021 ни одна из арабских стран не проявила глубокого интереса, — уверяет издание.

Также поляки весьма критично относятся к возможностям современного российского авиапрома. По их мнению, после того как самолёты, созданные во времена СССР, устареют и будут списаны, заменить их будет нечем.

При этом то, что США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) начали создавать истребитель шестого поколения, не означает, что F-35 Lightning II не устраивает Военно-воздушные силы. Просто новый самолёт заменит устаревающие F-15 Eagle и F-22 Raptor.

Ранее ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс заявил, что на данный момент из четырёх действующих стелс-истребителей российский Су-57 является худшим.

Холлингс подчеркнул, что сейчас существует четыре действующих стелс-истребителя — американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, китайский J-20 и российский Су-57. Американские самолёты он назвал лучшими.