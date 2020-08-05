В первом полугодии войска России получили более тысячи образцов вооружения

https://static.news.ru/photo/6f22e6b0-d718-11ea-9081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о поставках 1 100 основных образцов вооружения для войск в первом полугодии. В частности, среди них есть и 16 самолётов различного класса.

В войска поставлено свыше 1 100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники, — цитирует его ТАСС.

Также в этот перечень вошли 53 вертолёта, 80 беспилотников, пять боевых кораблей, атомная подводная лодка, большой десантный корабль и фрегат. Министр подчеркнул, что на данный момент в плановом порядке армия получает инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

Новейшие образцы продукции военного назначения будут широко представлены в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2020», — добавил Шойгу.

По словам главы Минобороны, оснащённость войск современным вооружением должна достигнуть 70% до конца 2020 года. Пандемия коронавируса не должна повлиять на этот показатель.

Надеюсь, что как мы начали год в графике, так мы его и завершим, и ничто, никакой коронавирус не помешает нам завершить этот год достойно, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал, что испытания новейшего самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» будут завершены в 2022 году.