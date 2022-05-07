В ОАК показали подготовку истребителей Су-57 к параду

Су-57 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала в своём YouTube-канале видеоролик, в котором показана подготовка истребителей пятого поколения Су-57 к предстоящему параду Победы в Москве. В торжестве примут участие четыре таких самолёта.

Подготовка проводится на аэродроме Жуковский в Подмосковье. На кадрах поочерёдно показывается влёт истребителей, а затем видна вся группа в воздухе. Завершается ролик посадкой одной из машин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов. В числе последних, кроме Су-57, будут МиГ-31, самолёт «Судного дня» Ил-80 и различные вертолёты.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель, предназначенный для уничтожения всех видов на земле, воде и в воздухе. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, а также оснащён новейшим бортовым оборудованием Первый такой самолёт поступил на вооружение в 2020 году. К 2028 году число Су-57 в ВКС РФ должно достичь 76 машин.