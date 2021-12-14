В МИД назвали условие отмены моратория на размещение ракет в Европе

Односторонний мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе будет действовать до появления там ракет США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва ждёт ответа по этому вопросу от стран НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве не видят оснований сомневаться в твёрдости позиции, высказанной российским лидером Владимиром Путиным.

Мораторий объявлен президентом, мы ждём ответа натовских стран во главе с США. Пока дело не дошло до физического появления в том или ином регионе соответствующих систем американского производства, наш мораторий будет действовать, — сказал Рябков.

Ранее Путин заявил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе несёт в себе большую угрозу для России. Глава государства отметил, что США вынашивают такие планы.

До этого российский лидер сообщил, что предложение России Вашингтону относительно введения моратория на размещение РСМД остаётся в силе. По его словам, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве и с перспективой нового витка гонки вооружений.