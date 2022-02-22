В Кремле назвали условия, при которых РФ может ввести войска в ДНР и ЛНР

Решение о вводе войск России в Донецкую и Луганскую народные республики будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений их глав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о том, что ночью в ЛНР и ДНР были введены российские миротворческие силы, передаёт ТАСС.

Это решение (ввод войск. — NEWS.ru) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности, — заявил Песков.

В Кремле считают своей главной целью сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР. По словам пресс-секретаря президента, жители республик постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны Вооружённых сил Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военноcлужащих обеcпечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров реcпублик, говорится в указах главы государства.