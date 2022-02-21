Путин поручил вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Фото: Russian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз выпустил заявление в связи с признанием России независимости ЛНР и ДНР. В тексте, опубликованном на официальном сайте ЕС, говорится об «угрозе санкций против тех, кто был в этом задействован».

Совместное заявление подписано главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и Минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто...