Путин поручил вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военнослужащих обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров республик, говорится в указах президента, опубликованных на портале правовой информации.
В связи с обращением главы Луганской Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооружёнными силами РФ на территории Луганской Народной Республики функции по поддержанию мира, — отмечается в указе по ЛНР. Такой же пункт присутствует и в указе по ДНР.
Также Путин дал поручение российскому МИД организовать переговоры с ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить установление дипломатических отношений.
Ранее стало известно, что в Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, празднуя объявление президента Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых республик. В городах запускают салюты и включают гимн России, жители делятся в социальных сетях кадрами гуляний, многие из них размахивают флагами РФ.