https://static.news.ru/photo/7689c276-e807-11e9-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони танка США M1 Abrams, хотя имеет такие же защитные характеристики.

Об этом заявил журналист китайского издания Sina.

Автор статьи считает, новая марка стали 44С-св-Ш позволит уменьшить толщину боевой машины на 15% и сократить массу на сотни килограммов.

Танк «Армата» был создан в 2009–2017 годах на Уралвагонзаводе. Одним из главных его достоинств является не имеющая в мире аналогов броня, обеспечивающая высокую защищённость экипажа.

Как ранее писал News.ru, благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.