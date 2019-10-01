https://static.news.ru/photo/feb6c308-e43b-11e9-b396-fa163e074e61_660.jpg Т-14 Армата Фото: Сергей Булкин/News.ru

Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

Экипаж видит всё, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам, — сказал спецпредставитель корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов в интервью ТАСС.

Он отметил, что изделия на данной платформе станут основой танкового парка на десятки лет. Кроме того, возможности их модернизации обеспечат соответствие их вызовам на длительную перспективу.

По словам Маслова, несмотря на технические сложности машин, их смогут эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы благодаря простоте в управлении.

Как ранее писал News.ru, журналисты американского издания The National Interest обнаружили советскую разработку — прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который в случае принятия на вооружение превзошёл бы любой танк НАТО.