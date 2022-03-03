«Умственно отсталые»: турецкий министр о призывающих вернуть России С-400

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обратился к людям, призывающих вернуть России зенитные ракетные системы С-400, и назвал их «умственно отсталыми». С подобными предложениями выступили рядовые граждане страны из-за ситуации на Украине. Турецкий политик назвал «полным идиотизмом» подобные предложения, сообщает ТАСС.

Они используют чудесные лозунги: «Давайте вернём С-400». Вы меня простите, но они умственно отсталые, — заявил Сойлу.

По его мнению, ситуация на Украине свидетельствует о том, что Турция должна быть способной защитить себя. Он привёл в пример юго-восточные регионы страны, где, по мнению министра, существует напряжённость.

В своём ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Хозяин Белого дома рассказал, что Запад продолжит своё давление на Москву путём санкций. По его словам, российский президент Путин «изолирован как никогда раньше». Он также выразил своё восхищение действиями рядовых украинцев, которые якобы противостоят российским войскам.