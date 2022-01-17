Украинский публицист рассказал о планомерном разваливании флота

Украинские власти планомерно разваливали флот, и сейчас страна не в состоянии защититься от ударов с моря, заявил киевский публицист Сергей Грабовский в статье для газеты «День». Ответственность за это он возложил, в частности, на нынешнего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

На Украине есть кому защищать черноморско-азовское побережье. Но чем его защищать, кроме героизма и самопожертвования? — задал вопрос Грабовский.

Он напомнил, что ещё при втором президенте страны Леониде Кучме на металлолом разрезали три годных для модернизации фрегата. Сейчас же крупнейший корабль ВМСУ «Гетман Сагайдачный» находится на ремонте, с ракетного катера «Прилуки» снято вооружение, а большинство остальных кораблей строятся за границей. На ситуацию повлиял и отказ от катеров океанского класса «Лань», которые могли бы сдержать возможную атаку российского флота.