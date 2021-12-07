У побережья Крыма заметили американский самолёт-разведчик

Самолёт радиоэлектронной разведки ВС США был замечен у побережья Крыма над Чёрным морем утром 7 декабря, передаёт мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter-аккаунте. По данным ресурса, воздушное судно вылетело из аэропорта Румынии. В ноябре и декабре 2021 года участились полёты американской разведывательной авиации у границ России. В МИД РФ и Росавиации отмечают, что такие действия повышают риски для гражданских лайнеров.

Экспериментальный самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 армии США, бортовой номер N488CR, позывной BRIO68, взлетевший из аэропорта Констанца им. Михаила Когэлничану, в акватории Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт-разведчик был замечен 7 декабря в 09:50.

5 декабря PlaneRadar обнаружил в акватории Чёрного моря самолёт-разведчик ВВС США, который вылетел с базы Суда на греческом острове Крит. 4 декабря в небе над нейтральными водами Черноморья почти одновременно оказались самолёт-разведчик НАТО CL600, Airbus А333 российского «Аэрофлота» и Bombardier Challenger 650, принадлежащий Мальте. Самолёты находились на схожих эшелонах и могли столкнуться, этого удалось избежать благодаря работе авиадиспетчеров.

Ранее в Росавиации сообщили о росте активности полётов авиации НАТО у российских границ. В ведомстве считают, что такие действия повышают риски для гражданских лайнеров. С Росавиацией согласны в МИД РФ.

По данным на 26 ноября, за неделю российские радиолокационные станции обнаружили 41 иностранный летательный аппарат, проводящий воздушную разведку вдоль границ РФ. Как сообщили в Минобороны, разведку вели 35 самолётов и 6 беспилотных летательных аппаратов. С целью не допустить нарушения воздушной границы России в воздух три раза поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.