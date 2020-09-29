Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

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В Министерстве обороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. Пилот Су-25 погиб.

Истребитель Турции F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, который исполнял боевое задание. Лётчик, к сожалению, героически погиб, — сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что ни одна азербайджанская бомба «не упала на территории Армении». Он также опроверг информацию о привлечении Баку турецких наёмников для военных действий в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что азербайджанская армия не нуждается «ни в каких дополнительных силах».

Интенсивные обстрелы с утра 27 сентября идут со стороны Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Регулярно поступает информация о военных потерях с одной и другой стороны.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану. Мировые политики выступают за продолжение переговорного процесса, против любых попыток решить спор силовым путём.