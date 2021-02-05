Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев»

https://static.news.ru/photo/f8b26c1b-cd62-49d5-80ba-4b417b953ee4_660.jpg Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

Характеристики новых крылатых ракет X-32 в ходе стрельб на военном полигоне подтвердил оснащённый дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Крылатая ракета воздушного базирования Х-32 была принята на вооружение в 2016 году. Её штатным носителем планировалось сделать модернизированный самолёт Ту-22М3М, проходящий лётные испытания.

По словам собеседника агентства, дооборудованный Ту-22М3 провёл несколько пусков ракет Х-32

Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — «в колышек», — рассказал источник РИА Новости.

Новые ракеты в первую очередь предназначаются для поражения надводных целей и представляют группу так называемых убийц авианосцев, поскольку современное ПВО имеет крайне низкую эффективность перехвата подобных зарядов.

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