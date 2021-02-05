«Как змея, никогда не промахивается»: в РФ создан новый пистолет «Аспид»

Предприятие Ростеха представило новый российский пистолет «Аспид». Разработка ЦНИИТОЧМАШ достаточно лёгкая, несмотря на массивный внешний вид, рассчитана на 18 патронов и убойную дальность сохраняет на дистанции до 600 метров.
Основные характеристики пистолета
Здесь убраны вообще все внешние предохранители, есть только безопасный сброс курка с боевого взвода. Предохранитель убран внутрь образца, — объяснил инженер.
У пистолета есть ещё одна особенность — наличие двух посадочных мест, которые необходимы для установки коллиматорного прицела, лазерных целеуказателей, фонариков и прочих устройств.
Стойкость модели проверили на испытаниях — его вываляли в грязи, забивали им гвозди, и даже поджигали и бросали в чан с жидким азотом, но оружие продолжало стрелять, как положено. Как объяснили испытатели, лёгкость пистолета обусловлена тем, что его рукоятка сделана из сверхпрочной пластмассы, а не из металла.
Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал он.