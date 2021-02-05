«Как змея, никогда не промахивается»: в РФ создан новый пистолет «Аспид»

https://static.news.ru/photo/0982ffbe-6810-11eb-81c2-96000091f725_660.jpg Фото: ЦНИИточмаш

Предприятие Ростеха представило новый российский пистолет «Аспид». Разработка ЦНИИТОЧМАШ достаточно лёгкая, несмотря на массивный внешний вид, рассчитана на 18 патронов и убойную дальность сохраняет на дистанции до 600 метров.

Основные характеристики пистолета перечислил телеканал «Звезда». Конструктор оружия Иван Козлов рассказал, что все внешние предохранители модели убраны.

Здесь убраны вообще все внешние предохранители, есть только безопасный сброс курка с боевого взвода. Предохранитель убран внутрь образца, — объяснил инженер.

У пистолета есть ещё одна особенность — наличие двух посадочных мест, которые необходимы для установки коллиматорного прицела, лазерных целеуказателей, фонариков и прочих устройств.

Стойкость модели проверили на испытаниях — его вываляли в грязи, забивали им гвозди, и даже поджигали и бросали в чан с жидким азотом, но оружие продолжало стрелять, как положено. Как объяснили испытатели, лёгкость пистолета обусловлена тем, что его рукоятка сделана из сверхпрочной пластмассы, а не из металла.

Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал он.