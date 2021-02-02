Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией

https://static.news.ru/photo/5e227aaa-1661-11eb-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте, считает глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась.

В своей статье для издания Военно-морского института США Ричард написал, что теперь Вашингтон рассматривает и прямой ядерный конфликт.

Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, — заявил адмирал.

Он отметил, что все эти годы Пентагон воевал с терроризмом, а Москва и Пекин в это время начали вести агрессивную политику. Якобы обе ядерные державы бросают вызов американцам противоречащими международным нормам силовыми способами, которых мир не видел со времён холодной войны.

На США он возложил роль мирового судьи, цель которого — «сдерживать агрессию» России и Китая, так как уступив им, Вашингтон «рискует укрепить представления о том, что США не желают или не могут ответить».

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Марк Эпископос в статье для американского издания National Interest напомнил о том, что у России больше всего тактических ядерных боеголовок в мире. У ВВС, например, есть бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-22М3М, а на вооружении состоит ракета «Кинжал», которую трудно перехватить. У сухопутных сил есть «Искандеры-М». И этот список далеко не исчерпывающий.