https://static.news.ru/photo/e9e957d6-4c84-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создавать самые мощные ядерные силы в мире. По его словам, это единственное, что он может сделать, пока Вашингтон не имеет договоров о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином.

Своё видение проблемы глава Белого дома изложил на встрече с губернаторами, сообщает РИА Новости. При этом Трамп добавил, что ситуация может измениться.

Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие, — уточнил президент США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил: армия США располагает ракетами, способными очень быстро долетать до цели. По его словам, они нужны стране, так как у России есть «нечто подобное». Ракеты прилетают в конечную точку в 4–7 раз быстрее, чем обыкновенные снаряды. Мы так и называем их — супербыстрые, подчеркнул глава государства.